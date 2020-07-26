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Aslıhan Karalar denge tahtasında

26 Temmuz 2020 Pazar - 9:06 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 9:09

Aslıhan Karalar, Bodrum tatiline devam ediyor. Sabah formunu koşarak koruyan Karalar öğle saatlerinde denge tahtasına çıkıp sporuna devam etti.


Aslıhan Karalar, Bodrum tatiline devam ediyor. Sabah erken saatlerde koşarak formunu koruyan model, güne salata ve haşlanmış yumurta yiyerek başladı.
 
Karalar, öğle saatlerinde ise denge tahtasına çıkıp, sporuna devam etti.
 

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Aslıhan Karalar Bodrum tatil
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