Gazetevatan.com » Gündem » Denge bozuldu yeni felaket kapıda! Tarih verildi, kırmızı çizgiyi...
Denge bozuldu yeni felaket kapıda! Tarih verildi, kırmızı çizgiyi...
İklim krizinin etkileri tün dünyada etkisini artırarak sürdürüyor. Yeni felaket ise kapıda. Tarih verildi. Sıcaklıkların artışı büyük etken olacak. Uzmanlardan tedirgin eden açıklamalar art arda geldi. Orman yangınları, sel felaketleri, müsilaj, kuraklık ve şimdide... Her yıl yeni rekor seviyeye ulaşıyoruz. Kış aylarında değerlerin üzerinde seyrediyor.
Küresel iklim değişikliğinin yarattığı en önemli riskler arasında hava kirliliği ve neden olduğu sorunlar yer alıyor. Atmosferdeki karbondioksit miktarı bu yıl insanlığın ortaya çıkışından beri kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Yapılan son ölçümlerde atmosferdeki karbondioksit seviyesinin milyonda 420 ppm seviyesine çıktığı ve daha önce kaydedilen 415 ppm oranını aştığı belirlendi. Uzmanlar ise dünya genelinde 1 milyar insanın hava kirliliğine maruz kalması nedeniyle, erken ölüm riskiyle karşı karşıya bulunduğuna dikkat çekiyorlar. Hava kirliliğinde karnesi kötü ülkelerin başında ise Türkiye’de geliyor.