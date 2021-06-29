Gündüz kuşağına yeni bir soluk geliyor… Deneyimli haberci yeni bir reality show formatı ile izleyici karşısında olacak. Ece Üner, çok yakında hafta içi her gün Kanal D’de…
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Deneyimli haberci Ece Üner Kanal D'de
29 Haziran 2021 Salı - 14:59 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 15:02
Ekranın güvenilir yüzü Ece Üner, izleyicisi ile çok yakında Kanal D’de buluşmaya hazırlanıyor.
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