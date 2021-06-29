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Deneyimli haberci Ece Üner Kanal D'de

29 Haziran 2021 Salı - 14:59 | Son Güncelleme : 29 06 2021 - 15:02

Ekranın güvenilir yüzü Ece Üner, izleyicisi ile çok yakında Kanal D’de buluşmaya hazırlanıyor.


Gündüz kuşağına yeni bir soluk geliyor… Deneyimli haberci yeni bir reality show formatı ile izleyici karşısında olacak. Ece Üner, çok yakında hafta içi her gün Kanal D’de…
 

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