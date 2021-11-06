Deneyap sonuçları açıklandı mı 2021, Deneyap sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? T3 Vakfı Deneyap sınav sonuçları merak ediliyor!

Deneyap sınav sonuçları ile ilgili araştırması devam ediyor. Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne katılabilmek için girilen e-sınav sonrası başarılı olan adaylar uygulama sınavına dahil olmayı bekliyor. Peki, Deneyap sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? Deneyap sınav sonuçları nasıl öğrenilir, T3 Vakfı Deneyap sonuçları açıklandı mı?

Deneyap sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. 4, 5. sınıf öğrencileri; 8, 9. sınıf öğrencileri ve lise hazırlık öğrencilerin katıldığı sınav sonrası gözler sonuçlara çevrildi. E-sınava katılım sağlayan adaylara; matematik, fen, algoritma ve genel kültür bölümlerden oluşan 40 soru yöneltiliyor. Peki, Deneyap sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? T3 Vakfı Deneyap sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Deneyap sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

DENEYAP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Deneyap sınav sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama henüz gelmedi.

E-SINAV NASIL YAPILIYOR?

Eğitime dahil olmak isteyen öğrenciler ilk olarak e-sınava girerler. Sınav ortaokul ve lise seviyesinde hazırlanır. 2020-2021 eğitim öğretim yılında 4. ve 5. sınıflar ortaokul sınavına, 8. sınıf , 9. sınıf öğrencileri ile lise hazırlık sınıfı öğrencileri lise sınavına dahil olurlar.

E-sınav matematik, fen, algoritma ve genel kültür bölümlerden oluşur. Sınav 40 sorudan oluşmakta ve 100 dakika sürmektedir.

Sınav sorularında muhakeme, verileri okuyabilme ve yorumlama, çıkarım yapabilme, problemi tespit edebilme, kritik düşünebilme, araştırma yapabilme ve değişken belirleme becerileri ölçülür. Sınav, bilgilerin değil becerilerin ölçüldüğü sorular içerir.

Sınavda doğru sayıları esas alınır ve yanlışlar doğruları etkilemez.

Sınav sonunda, her öğrenci kendi seviyesindeki öğrenciler arasından değerlendirilir. Her ilin kontenjanı doğrultusunda 2.5 katı kadar öğrenci uygulama sınavına davet edilir. Böylelikle her il kendi içinde farklı taban puanlarına sahip olur. Hem sınıf seviyesindeki sıralama, hem de il bazlı sıralama tamamlandığında uygulama sınavına dahil olan öğrenciler ilan edilir.

UYGULAMA SINAVI HAKKINDA

Deneyap Teknoloji Atölyeleri'nde Öğrenci Seçme Sınavı'nın ilk aşaması olan e-sınavı başarı ile geçen öğrenciler Uygulama Sınavı'na girmeye hak kazanır.

Uygulama Sınavı'nda öğrencilerden kendilerine verilen tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri bir proje tasarımı yapmaları beklenir. Öğrenciler proje yapma süresi tamamlandığında geliştirdikleri projeyi ilgili jüri üyelerine belirtilen süre dâhilinde sunarlar.

Sunum esnasında; öğrencilerin projeleri değerlendirilirken problem çözme, özgün düşünme, yaratıcı ve yenilikçi çözüm üretme, kendini ifade edebilme gibi becerileri dikkate alarak değerlendirme yapılır.

Değerlendirmeler sonucunda eğitime hak kazananlar için nihai sonuçlar açıklanır.