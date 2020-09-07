Deneyap sınav sonuçları 2020 açıklandı! Deneyap sınav sonuçları nasıl öğrenilir? Deneyap sınav sonuçları 2020 öğrenme ekranı…

Deneyap sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna cevap geldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Sınav ve Yerleştirme Sonuçlarını açıkladı. Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesine 3 bin 680 yeni öğrenci katıldı. Projenin 18 ili kapsayan 2. fazında yazılı ve uygulamalı sınavları başarıyla geçen gençler, geleceğin teknoloji yıldızı olmak için eğitim almaya hak kazandı. İşte Deneyap sınav sonuçları 2020 öğren ekranı…

Öğrencilerin merakla beklediği sonuçları Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı. Sınav sonuçlarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Varank, “Sevgili Milli Teknoloji Hamlesi gönüllüsü, o gün bugün. Öğrenci ve velilerimizin merakla beklediği #DENEYAP Teknoloji Atölyeleri Sınav ve Yerleştirme Sonuçları Belli Oldu. Kazanan gençlerimizi tebrik ediyorum.” dedi. Peki, Deneyap sonuçları nasıl öğrenilir?

DENEYAP SONUÇLARI 2020 ÖĞRENME EKRANI

"Ücretsiz olarak sunduğumuz bu eğitimler yenilikçi ve vizyoner bir müfredata sahip"

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Varank, “Milli Teknoloji Hamlemizin stratejik ayaklarından birini Deneyap atölyeleri oluşturuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın koordinasyonunu Bakanlığımıza tevdi ettiği bu projemizle ortaokul ve lise seviyesindeki üstün yetenekli öğrencilerimize 3 yıllık kapsamlı bir teknoloji eğitimi veriyoruz. Ücretsiz olarak sunduğumuz bu eğitimler yenilikçi ve vizyoner bir müfredata sahip. Atölyelere gelen öğrencilerden tek bir beklentimiz var, o da hayal güçlerini sonuna kadar kullanmaları. Önlerinde hiçbir limit, hiçbir engel yok. Teoriyi öğrenip, pratiğe istedikleri gibi dökebilirler” dedi.

"Hedef 50 bin genç yetenek"

Varank, ilk olarak 12, ikinci aşamada 18 şehirde, toplamda 30 Deneyap Teknoloji Atölyesini hayata geçirdiklerini anlatarak “5 yılda yaklaşık 50 bin öğrencimizi Deneyap atölyelerinden mezun etmeyi amaçlıyoruz. Çocuklarımızın attığı adımları, Deneyap eğitimlerinden sonra da takip edecek ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Bu gençler, yarının Türkiye’sini şekillendirecekler. Teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten Türkiye hedefine gençlerimizin enerjisiyle varacağız.” diye konuştu.

81 ilde 100 Deneyap atölyesi kurulacak

Türkiye’nin teknolojik gelişimini ivmelendirmek amacıyla 81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın ortak çalışması sonucu başlatılan proje, 11. Kalkınma Planında da yer alıyor. Projenin ilk etabında Adana, Ankara, Alanya, Edirne, Erzurum, Hakkâri, Eskişehir, İzmir, Konya, Manisa, Muğla ve Trabzon’da 12 Deneyap Teknoloji Atölyesi kuruldu.

12 ilde geçen sene temmuz ayında eğitime başlayan öğrenciler, “tasarım ve üretim” ile “robotik ve kodlama” eğitimlerini tamamladı. Yeni dönemde eğitimler “elektronik programlama ve nesnelerin interneti” ile devam edecek.

Projenin 2’nci fazında 18 yeni Deneyap için Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tokat ve Yozgat seçildi.

Sınava 18 ilde 65 bin 168 öğrenci katıldı

Bu 18 ilde Deneyap’ın ilk aşaması olan yazılı sınav, şubat ayında yapıldı. Sınava 65 bin 168 bilim ve teknoloji meraklısı genç katıldı. Yazılı sınavı başarı ile geçen 9 bin 668 öğrenci ağustos ayında uygulamalı sınava girdi. Bu sınavda, öğrenciler kendilerine sunulan tema doğrultusunda özgün fikirlerini ortaya çıkaran, teknik bilgilerini kullanabilecekleri proje tasarımları yaptı, tamamlanan projelerini de jüri üyelerine belirlenen süre dâhilinde anlattı. Jüri üyeleri, öğrencilerin, kendini ifade edebilme, özgün düşünme, yenilik katabilme, konu ile ilgili bilgi sahibi olma becerileri dikkate alınarak değerlendirmede bulundu.

Yapılan değerlendirmede yazılı sınavın yüzde 70’i, uygulama sınavının yüzde 30’u temel alındı ve 3 bin 680 öğrenci geleceğin teknoloji yıldızı olmaya hak kazandı. Bu öğrencilerin yüzde 81’inin devlet okullarından gelmesi dikkat çekti.

Geleceğin bilim insanlarını yetiştirecek

Milli Teknoloji Hamlesi’nin itici gücünü oluşturmak, teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek amacıyla yola çıkan Deneyap, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri, bir araya getiriyor. Geleceğin bilim insanları, araştırmacıları, girişimcileri olabilecek öğrencileri ortaya çıkaracak olan Deneyap, gençleri Türkiye’nin gelişimine katkı sağlayan, üretken, yenilikçi bireyler olma yolunda destekleyecek.

Deneyap eğitim modeli, iki yaş grubundaki öğrencilerin girişimcilik, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, karmaşık problemleri çözme, etkili iletişim ve takım çalışması gibi becerileri kazanmalarına yönelik olarak tasarlandı. Denayap’ta, ortaokul ve liseye başlangıç çağındaki gençler, Tasarım-Üretim, Robotik-Kodlama, Elektronik Programlama, Yazılım Teknolojileri, Havacılık ve Uzay Teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alıyor. Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derinleşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde edecek olan öğrenciler, bu gelişim süreci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları haline gelecek.