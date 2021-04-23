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Deneyap Kart'ın üretimi tamamlandı

23 Nisan 2021 Cuma - 17:09 | Son Güncelleme : 23 04 2021 - 17:09

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın desteğiyle, RFTEK Elektronik teknoloji girişimi tarafından milli mühendislik kaynakları kullanılarak geliştirilen Deneyap Kart'ın üretimi tamamlandı.


Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest açıklamasına göre,  Deneyap Kart Elektronik Geliştirme Seti, elektronik programlama ve nesnelerin  interneti ile ilişkili konuların altyapısını aktarmak ve temel yapay zeka  uygulamalarını gerçekleştirmek amacıyla geliştirildi. Güçlü işlemcisi, dayanıklı  tasarımı ve çok yönlü G/Ç pinleri ile Türkiye’nin milli mühendislik kaynakları  kullanılarak geliştirilen Deneyap Kart, "www.deneyapkart.org" internet sitesi  üzerinden de satışa sunuldu. Teknoloji tutkunları tarafından merakla beklenen  Deneyap Kart, 2020 yılında Gaziantep’te düzenlenen Teknofest’te, T3 Vakfı Yönetim  Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar tarafından tanıtılmıştı.
 
4 ürün şeklinde satışa sunuluyor
 
Açıklamaya göre, ortaokul ve üzeri seviyede teknolojiye ilgi duyan  herkesin kullanımına uygun olan kart, kullanıcılarına elektronik programlama,  nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka alanlarında başlangıç seviyesinden  endüstriyel uygulamalara kadar her seviyede projeyi yapabilme imkanı sunuyor.  Deneyap Kart Elektronik Geliştirme Seti aynı zamanda toplumu dijital çağa  taşıyacak otonom araçlar, akıllı şehirler, tarım, sağlık, lojistik, enerji,  sanayi vb. teknolojik alanlarda proje geliştirme imkanı sağlıyor.
 
Kullanıcılar "www.deneyapkart.org" sitesi üzerinden kart ile ilgili  ihtiyaç duydukları dokümanlara ulaşabiliyor. Birbirinden farklı ve ilginç  konularda teknoloji üreterek proje geliştiren kullanıcılar siteye üye olup  projelerini paylaşabiliyor veya diğer projeleri inceleme şansı buluyor.
 
Deneyap Kart ailesi, Deneyap Kart ve Deneyap Kamera'dan oluşan Deneyap  Kart Elektronik Geliştirme Seti, Deneyap Kart, Deneyap Kamera ve Deneyap Mini  olmak üzere 4 ürün şeklinde satışa sunuluyor.
 

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Deneyap Kart Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı RFTEK
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