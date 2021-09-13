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Denetimli serbestlikle cezaevinden çıkıp kayınbiraderini öldürdü!

AA |  13 Eylül 2021 Pazartesi - 0:05 | Son Güncelleme : 13 09 2021 - 0:05

Kars'ın Kağızman ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanarak cezaevinden çıkan kişi, pencereden girdiği evde kayınbiraderini silahla vurarak öldürdü.


Alınan bilgiye göre, Bayam Mahallesi'nde daha önce eşini bıçakladığı  gerekçesiyle tutuklanan Muhammed A, bir süre cezaevinde kaldıktan sonra denetimli  serbestlikten yararlanarak tahliye oldu.
 
Cezaevinden çıktıktan sonra eşi Elif A'nın dönmemesine sinirlenen  Muhammed A,  kayınpederinin evine gitti.
 
Evin banyo penceresinden gizlice içeri giren Muhammed A, yatakta  uyuyan kayınbiraderi Harun Aydın'ı (25) silahla vurarak öldürdü.
 
Olayın ardından kaçan Muhammed A'nın yakalanması için jandarma  ekipleri çalışma başlattı.
 
Hayatını kaybeden Aydın'ın cenazesi otopsi için Harakani Devlet  Hastanesi'ne kaldırıldı.
 
Şüpheli Muhammed A, arazide kaçarken jandarma ekiplerince  yakalandı.

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Kars Kağızman denetim
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