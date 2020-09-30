Denetimlerde hafriyat kamyonlarına ceza yağdı

Eyüpsultan Kemerburgaz ile Arnavutöy yolunda hafriyat kamyonlarına yönelik olarak gerçekleştirilen denetimlerde 50 araç sürücüsüne 18 bin 753 lira para cezası kesildi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Ekipleri, bugün saat 14.30 ile 17.30 arasında Eyüpsultan Kemerburgaz ile Arnavutöy yolunda hafriyat kamyonlarına yönelik olarak denetimlerde bulundu.

Denetimlerde, kontrol edilen 82 hafriyat aracından 5 sürücüsüne, "Farklı okunması veya okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak"ten 505 lira olmak üzere toplamda 2 bin 525 lira para cezası uygulandı.

Bir hafriyat kamyonu sürücüsübe ise "Tescilli araca yönetmelikte öngörülen sayıda tescil plakası takmamak"tan 505 lira, 6 hafriyat aracı sürücüsüne, "Muayenesini yaptırmamak" tan 288 lira olmak üzere toplamda bin 728 lira idari para cezası kesildi.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde "Verilen izin sonucunda muayenesini yaptırmamak"tan 5 araç sürücüsüne 598'şer lira olmak üzere toplamda 2 bin 990 lira, "Dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile yönetmelikte belirtilen süreye ve şartlara aykırı olarak araç kullanmak"tan 1 araç sürücüsüne 498 lira cezai işlem yapıldı.

Üç hafriyat araç sürücüsüne ise, "Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak"tan 864 lira, 1 araç sürücüsüne "makas atmak"tan bin 228 lira para cezası kesildi.

Uyarılara uymayan 4 araç sürücüsünün her birine 288 lira, "radar"dan 4 araç sürücüsüne ayrı ayrı 288 lira, "Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek"ten 4 araç sürücüsünün her birine 132 lira idari para cezası kesildi.

Sivil Trafik Ekipleri, "yasak park"tan 1 araç sürücüsüne 132 lira, "Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek"ten 13 araç sürücüsüne toplamda 4 bin 875 lira, "seyir halinde telefon kullanmak"tan 2 araç sürücüsüne 288'şer lira ceza uygulandı.

Hafriyat araçlarına yönelik yapılan denetimlerde toplamda 50 araç sürücüsüne 18 bin 753 lira para cezası kesilmiş oldu.