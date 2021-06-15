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Deneme amaçlı 'mavi yemiş' üretildi yıllık 100 bin TL kazandırdı...

Deneme amaçlı 'mavi yemiş' üretildi yıllık 100 bin TL kazandırdı... Deneme üretimleri yapılan ve yörede 'mavi yemiş' olarak bilinen yaban mersini olumlu sonuç verdi.
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