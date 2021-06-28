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Dene Yap Teknoloji Atölyelerinin sayısı artıyor

28 Haziran 2021 Pazartesi - 17:08 | Son Güncelleme : 28 06 2021 - 17:08

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, şu an Türkiye genelinde 30 olan Dene Yap Teknoloji Atölyelerine bu yıl 36 adet daha ekleneceğini, 2022'de ise atölyelerin sayısının 100'e tamamlanmasının planlandığını bildirdi.


TÜBİTAK  Başkanı Prof. Dr. Mandal, Şanlıurfa'daki Harran Üniversitesi'nde (HRÜ) düzenlenen Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Kongresi'nde yaptığı konuşmada, eğitimde yapay zeka konusunda değişimlerin Kovid-19 süreciyle beraber daha hızlı  yaşanmaya başladığını söyledi.

Her alanda etkileşimin hızlı olduğu bir dönemin yaşandığını vurgulayan  Mandal, eğitim sisteminde artık daha çok kişiye özgü özel eğitimlerin ön plana  çıkmaya başladığını dile getirdi.

Hasan Mandal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla  Türkiye Teknolojileri Takımı Vakfı ortaklığıyla Türkiye genelinde Dene Yap  Teknoloji Atölyesi Projesi uyguladıklarını hatırlatarak, "Dene Yap Teknoloji  Atölyelerini çok değerli buluyoruz. Şu an Türkiye genelinde 30 dene yap atölyemiz  kuruldu, bu yıl da 36 atölyemiz daha açılacak. 2022'de ise atölyelerin sayısı 81  ilde 100'e tamamlanmış olacak. Buradaki öğrenciler, geleceğin teknoloji  yıldızları olacak. Öğrencilerimiz, robotik zeka ve kodlama konusunda özel olarak  eğitiliyor. TÜBİTAK olarak öğrencilerimizle, araştırmacılarımızla teknoloji  sürecinin içerisinde olmaya çalışıyoruz. Hedefimiz geleceğin nitelikli insan  kaynağının geliştirilmesidir." diye konuştu.

"Sosyal ve beşeri alanda da destek programı başlattık"

Mandal, yapay zeka modeliyle ilgili öğrenmeyi önemsediklerini  belirterek, Kovid-19 sürecinde de Türkiye'nin farklı üniversiteleriyle yapay zeka  konularında çok sayıda çevrim içi programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

TÜBİTAK olarak yeni bir destek programı da başlattıklarını bildiren  Prof. Dr. Mandal, şunları kaydetti:

"Desteklediğimiz proje ve programlarımız çok. Kovid-19 sürecinde  dijitalleşmeyle beraber öğrenme süreçleri de hız kazandı. TÜBİTAK denilince akla  daha fen ilimleri akla geliyor ama sosyal ve beşeri alanda da artık yeni bir  destek programı başlattık. Temmuz ayından itibaren program başlayacak. Sosyal ve  beşeri ilimlerde derinlik ötesinde etki oluşturup fayda sağlamaya yönelik  konuları önemseyip destekleyeceğiz."

Kongrede, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal,  Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, HRÜ Rektörü Prof.  Dr. Sabri Çelik ve Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer de kongrenin  anlam ve önemine ilişkin birer konuşma yaptı.

Üç gün daha devam etmesi planlanan kongrede Türkiye'nin farklı  üniversitelerinden akademisyenler yapay zeka konusunda araştırma ve çalışmalarını  katılımcılarla paylaşacak.

 

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Dene Yap Dene Yap Teknoloji Atölyeleri Hasan Mandal
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