Demokrasi treni anı bileti al! TCDD anı bileti (15 Temmuz anı bileti) nasıl ve nereden alınır?

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde gelen açıklamaya göre TCDD 15 Temmuz demokrasi treni anı bileti kampanyası başlatıldı. Kampanyanın başlamasının duyurulmasının ardından TCDD anı bileti linki de araştırılmaya başlandı. Arama motorlarından 15 Temmuz anı bileti nasıl alınır, sorusuna cevap arandı. İşte 15 Temmuz Demokrasi treni anı bileti alma…

Demokrasi ve Milli Birlik Günü öncesinde gelen açıklamaya göre TCDD 15 Temmuz demokrasi treni anı bileti kampanyası başlatıldı. TCDD'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain darbe girişiminde, darbecilere karşı gösterilen mücadelede hafızalara kazınan anların görsellerine yer verilen dijital anı biletleri, "www.demokrasitreni.com" internet adresi üzerinden oluşturulabilecek. Söz konusu biletler bilgisayarlara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabilecek. Peki, 15 Temmuz demokrasi treni anı bileti nasıl alınır? İşte TCDD 15 Temmuz anı bileti alma…

15 TEMMUZ ANI BİLETİ AL

15 TEMMUZ DEMOKRASİ TRENİ ANI BİLETİ NASIL ALINIR?

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatan sevgisiyle demokrasi mücadelesi veren, başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere, tüm kahramanların anısını yaşatmak isteyen TCDD, tüm vatandaşları internet adresi üzerinden anı bileti almaya davet ediyor.

TCDD'nin açıklamasına göre, 15 Temmuz gecesi yaşana hain darbe kalkışmasında tarihe kazınan anların yer aldığı dijital biletler "www.demokrasitreni.com" internet adresinden oluşturulup paylaşılabilecek.

Anı bileti çıkarmak için, isim soyisim bilgileri girildikten sonra "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gerçekleştirilen ilgili bilgilendirmeyi okududum." kutucuğunu işaretledikten sonra "Anı Bileti Oluştur." butonuna basarak biletinizi çıkan ekranda görebilirsiniz.

15 Temmuz treni biletleri bilgisayarlara indirilebilecek ve sosyal medya siteleri üzerinden de paylaşılabilecek.