Demirtaş'tan İmralı'ya destek

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın İmralı’dan yaptığı çağrı sonrası HDP’den açıklama gelmiş, duruşumuz aynı mesajı verilmişti. HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, bugün yaptığı açıklama ile Öcalan’ın yanında olduğunu kaydetti.

Demirtaş mesajında "Öcalan'ın demokratikleşme ve barış için alacağı her türlü inisiyatifin yanında olacağımdan, başarısı için samimi çaba sarf edeceğimden kimsenin kuşkusu olmasın." dedi.

"İktidar savaşı gibi şeyler bize yabancı ve yadırgatıcı söylemlerdir. Kimse bu türden gayrı ciddi söylemlere prim vermemelidir. Böyle bir polemiğin ve oyunun tarafı olmayacağımızı da belirtmekte fayda görüyorum. Öcalan'ın, halkın önemli bir kesimi nezdindeki ağırlıklı etkisini geçmiş dönemlerde de bizzat gözlemlemiş biri olarak, kendisinin bu yönlü bir teste tabi tutuluyormuş gibi bir algı yaratılmasını haksızlık ve sorumsuzluk olarak değerlendiriyorum." ifadesini kullandı..

Demirtaş mesajında "büyük ve ciddi işler yapmak isteyenlerin, küçük ve ucuz algı operasyonlarına tenezzül etmemesi gerekir. bu konu bizim için hassas bir meseledir. herkesi ve bütün tarafları daha dikkatli davranarak, psikolojik harekatın parçası olmamaya davet ediyorum." dedi.