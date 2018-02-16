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Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

16 Şubat 2018 Cuma - 19:22 | Son Güncelleme : 16 02 2018 - 19:22

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davada, tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.


Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları  Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya  Selahattin Demirtaş'ın avukatları, yakınları ve HDP  milletvekilleri katıldı.
 
Duruşmanın üçüncü gününde savunmasının büyük bölümünü tamamladığını  belirten Demirtaş, kalan kısmı için mahkemeden ek süre talep ederek avukatlarının  beyanda bulunacağını ifade etti.
 
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde Mahkeme Başkanı Murat İlhan,  önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.
 
Daha sonra mütalaa için söz verilen duruşma savcısı, "kuvvetli suç  şüphesinin varlığını gösteren olguların" bulunması gerekçesiyle Demirtaş'ın  tutukluluğunun devamına hükmedilmesini talep etti.
 
Savcının mütalaasından sonra savunma için Demirtaş'ın avukatlarına söz  verildi.
 
Sanık ve avukatların beyanlarından sonra ara kararını açıklayan  mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluğunun devamına hükmetti.
 
HDP'li milletvekilleriyle ilgili başka mahkemelerde görülen dava ve  devam eden soruşturmalara ilişkin dosyaların birer örneğinin mahkemeye  gönderilmesi de kararlaştırıldı.
 
Duruşmaya 11 Nisan'da devam edilecek.

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