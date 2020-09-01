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Demirtaş'ın "ailesiyle görüştürülmediği" iddialarına yalanlama

AA |  01 Eylül 2020 Salı - 19:30 | Son Güncelleme : 01 09 2020 - 19:30

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.


Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları  ile sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve paylaşımlarda, Edirne F Tipi  Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın telefon  görüşmesi yapmasına izin verilmediği, çocukları ile görüştürülmediği iddialarının  ortaya atıldığı belirtildi.
 
Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadele kapsamında alınan  tedbirlerin Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da titizlikle uygulandığı  vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Bu tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlülere, ziyaret hakları  kapalı görüş şeklinde kullandırılmaktadır. Yine Bilim Kurulunun tavsiyeleri  doğrultusunda tutuklu ve hükümlüler, bir seferde en fazla ikişer yakınlarıyla  olmak üzere ayda iki defa kapalı görüş hakkından yararlanmakta. Her tutuklu ve  hükümlü gibi Selahattin Demirtaş da ağustos ayında kapalı görüş ve telefonla  görüşme haklarını kullanmıştır. Başak Demirtaş bir kızı ile birlikte 10.08.2020  tarihinde, diğer kızı ile birlikte de 20.08.2020 tarihinde eşi Selahattin  Demirtaş'ı ziyaret etmişlerdir. Selahattin Demirtaş ağustosta ailesiyle sekiz  defa telefonla görüşmüştür. Selahattin Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği  ve telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği yönündeki iddialar asılsızdır.  Edirne'deki ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak  için Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle  uygulanmaktadır."
 
    
 

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