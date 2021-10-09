Demirören Şirketler Grubu'ndan mesnetsiz iddialar hakkında suç duyurusu

Demirören Şirketler Grubu'nun ticari faaliyetleri ile ilgili iftiralarla dolu algı çalışması yapan Reuters Haber Ajansı basın meslek ilkelerine uymaya davet edildi ve iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Demirören Şirketler Grubu söz konusu haber lerin sözde 'meçhul kaynaklara' dayandırılmasına dikkat çekti ve iddialarla ilgili yasal sürecin başlatıldığını belirtti. Ayrıca haberi geçen ajans, basın etik ilkelerine uymaya ve 'meçhul' kaynakları açıklamaya davet edildi.

'MANİPÜLASYON NİTELİĞİNDEKİ HABERLER'

Yetmiş yıldan bu yana tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi faaliyetlerini yürüten, ülke ekonomisinin gelişimine artı değer katan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ve tüm faaliyetlerini yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak yürütmekte olan Grubun, bu tarz çarpıtılmış ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik iftiralar karşısında verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı bildirildi.

Faaliyetleri süresince diğer tüm piyasa aktörleri gibi Demirören Şirketler Grubu'nun da finans kuruluşları ile kredi ilişkileri içinde olmasının son derece normal olduğu vurgulanarak, bu süre boyunca söz konusu kredi ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğü ve sürdürüldüğü bildirildi.

Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların üstelik de meçhul kaynaklara dayandırılarak yanlış bir şekilde haberlere konu edilmesinin yasalara açıkça aykırılık teşkil ettiği de vurgulandı.

Bu tip mesnetsiz iddiaların ve yorumların halka açık şirketin ve bunların pay sahiplerinin kayba uğramasına sebep olduğu da hatırlatıldı.

Bu yolla halka açık şirketin değerinin düşürülmeye çalışıldığı bu tarz manipülasyon niteliğindeki haberlerin Sermaye Piyasası Kanunu’na da aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu tarz manipülatif haberler ve kaynakları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek Basın Etik İlkeleri hatırlatıldı ve yasalara açıkça aykırı bir şekilde muhtelif tarihlerde yayınlanan haberlerle Grubun lekelenmeye çalışıldığı vurgulandı.

REUTERS'A ÇAĞRI

Reuters'a "Basın Etik ilkeleri uyarınca 'Konuya aşina kaynaklar' olarak belirttiğiniz kaynaklarınızın açıkça tarafımızla paylaşılmasını talep ediyoruz" denildi.