Demirören Medya Grubu'nda üst düzey atama

Pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması ve yürütülmesi için kurulan Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Direktörlüğü’nün başına Demirören TV Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü olarak grupta görevlerini başarıyla yürütmekte olan Didem Koçak getirildi. Demirören Medya İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı atamayı resmen duyurdu.

Demirören Medya Grubunda üst düzey bir atama gerçekleşti. Pazarlama ve iletişim faaliyetlerinin yeniden yapılandırılması ve yürütülmesi için kurulan Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Direktörlüğü” nün başına Demirören TV Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü olarak grupta görevlerini başarıyla yürütmekte olan Didem Koçak getirildi. Bugün itibari ile atamanın geçerli olduğunu belirten Demirören Medya İnsan Kaynakları Başkanlığı, duyurusunu Didem Koçak'a başarılarının devamını dileyerek sonlandırdı.

Didem Koçak Kimdir?

Didem Koçak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme bölümü mezunudur. Microsoft bünyesinde iş hayatına başlayan Sayın Koçak, 7 yıllık Microsoft deneyiminde sırasıyla Microsoft Türkiye Kurumsal Bayi Kanalı Satış ve Pazarlama Yöneticisi, KOBİ Satış Müdürlüğü, Kurumsal Satış ve Pazarlama departmanında Kurumsal Pazarlama dahil olmak üzere Üretim ve Perakende sektörü Satış Müdürlüğü, Medya Sektörü Satış Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 2003 yılından 2018 yılına kadar kendi şirketleri olan Koçak Kurumsal Yönetim Danışmanlığı ve Puma Yapım ve Dijital Medya şirketlerinde Kurucu Ortak ve Genel Müdür olarak çalışmıştır. 25 yılı aşkın iş hayatında telekom, bankacılık, medya, perakende, üretim vb. sektörlerine yönelik Strateji, Pazarlama, Satış ve Yönetim süreçlerine ilişkin birçok projeyi tasarlamış ve yönetmiştir. 2018 yılından itibaren Demirören TV’de başarılı çalışmalarını sürdürmüştür. 2.Lisans eğitimini olan İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümünü bitirmek üzere olan Didem Koçak, evli ve iki çocuk annesidir.