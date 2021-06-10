Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni bu yıl 9’uncu kez düzenlendi. Törende, Demirören Medya Grubu birçok ödülün sahibi oldu. Yılın En İyi Haber Ajansı Ödülü’nün sahibi ise Demirören Haber Ajansı (DHA) oldu.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni, model Özge Ulusoy ve spiker Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla dün İstanbul ’da bir otelde gerçekleşti. 1,5 milyon kişinin internet üzerinden kullandığı oylarla belirlenen ödüller sahiplerini buldu. Yıldızlar geçidinin yaşandığı gecede, Demirören Medya Grubu da birçok ödülün sahibi oldu. Yılın En İyi Haber Ajansı Ödülü DHA 'nın olurken; CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk Yılın En İyi Muhabiri, Magazin D Yılın En İyi Magazin Programı, Kanal D 'den Merve Dinçkol Yılın En İyi Kadın Ana Haber Spikeri, Dreamtürk TV Yılın En İyi Türkçe Müzik Kanalı, Radyo D ise Yılın En İyi Radyosu Ödülü’ne layık görüldü.

“BAŞARI HER ZAMAN EKİPLE GELİR”

DHA adına ödülü alan, Demirören Haber Ajansı Kurumsal İletişim ve Pazarlama Sorumlusu Memnune Akdeniz törende yaptığı konuşmada, “Böyle sıkıntılı süreçlerde bu gecenin hepimiz için bir moral olduğuna inanıyorum. Demirören Haber Ajansı olarak başarının her zaman ekiple geldiğine inananlardanız. Bu ödülü de tüm ekip arkadaşlarım adına alıyorum” dedi.

Yılın En İyi Kadın Ana Haber Spikeri ödülüne layık görülen Merve Dinçkol, “Haber ekip işi. Ben de bu ödülü tüm Kanal D Haber Merkezi adına alıyorum. Ödülü de en büyük destekçim anneme armağan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yılın En İyi Türkçe Müzik Kanalı ödülüne layık görülen Dreamtürk TV adına ödülü alan Müzik Direktörü Buket Güngördü, “İnanılmaz bir organizasyon. Böyle organizasyonları çok özlemiştik. Biz işimizin gereği sürekli müzikle yaşıyoruz ama beraber olmak çok daha keyifli. Tüm ekibim adına bu ödülü alıyorum” diye konuştu.

Yılın En İyi Radyosu ödülünün sahibi Radyo D adına ödülü alan Kurumsal İletişim Sorumlusu Emine Sancaklı ise, “Radyo D ailesi olarak böyle keyifli bir organizasyonda yer almak bizler için de çok büyük bir mutluluk ve onur vericiydi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.