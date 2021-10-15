Demirören Medya'dan açıklama

Reuters Haber Ajansı, Demirören Şirketler Grubu’yla ilgili olarak “sözde” meçhul kaynaklara dayandırdığı, manipülasyon niteliğinde, basın etik ilkelerini hiçe sayan, mesnetsiz ve uydurma bir haber yayınlamıştır.

Bu haber, Demirören Şirketler Grubu’na yönelik alçakça bir iftiradır.

70 yıldan bu yana tamamen yerli ve milli sermaye ile yurtiçinde ve yurtdışında iktisadi faaliyetlerini yürüten, ülke ekonomisinin gelişimine artı değer katan, binlerce kişiye istihdam sağlayan ve tüm faaliyetlerini yasalara sıkı sıkıya bağlı olarak yürütmekte olan Demirören Şirketler Grubu, bu iftirayla ilgili olarak söz konusu ajansa meslek ilkelerine uyma çağrısı yapmıştır.

Reuters Haber Ajansı, bu çağrıya karşın basın meslek ilkelerine uygun bir tutum almamıştır.

Demirören Şirketler Grubu’yla ilgili olarak manipülasyon maksatlı haber yapmaktan çekinmeyen bu ajansın haberlerine güvenimiz kalmamıştır.

Bu nedenle Reuters Haber Ajansı’yla kurduğumuz abonelik ilişkisini sonlandırıyoruz.

Servis ettiği haberlerle şirketimizi hedef alan Reuters’ın içeriklerini Demirören Medya olarak artık referans almayacağımızı ve kullanmayacağımızı belirtmek isteriz.

Kamuoyuna duyurulur.