Demirören Holding, Azerlotereya yönetimini devraldı

YILDIRIM DEMİRÖREN - DEMİRÖREN HOLDİNG YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören "Demirören Holding, Türkiye'nin lider sektörlerindendir. Şans oyunları sektöründe dünyanın büyük şirketlerinden biriyiz. Azerbaycan'da binlerce kişiye iş imkanı sunacağız. Bu anlaşmanın ilk yatırımımız olduğunu bundan sonra da Azerbaycan'da yatırımlar yapma istediğimizi beyan etmek isterim" dedi.

ERKAN ÖZORAL - AZERBAYCAN BÜYÜKELÇİSİ

Azerbaycan Büyükelçisi Erkan Özoral "Türkiye ile Azerbaycan aralarında çok özel ilişkiler bulunan iki devlet. “İki devlet bir millet” şeklinde nitelendiriyoruz. Bizim ilişkilerimizi stratejik ortaklık veya stratejik işbirliğinin ötesinde ancak kardeşlik münasebetleri sözü nitelendirebilir. Gerçekten de bu kardeşliğimizi bütün dünya Azerbaycan’ın 44 gün süren büyük vatan muhaberesinde Yukarı Karabağ ’da gördü. Türkiye Cumhurbaşkanlarımızın bize gösterdiği yolda Azerbaycan’a 44 gün süren savaş sırasında elinden gelen her türlü desteği sağlamakta hiçbir şekilde tereddüt etmedi. Kardeşlerimizin yanında olduk. Elbette bunda kardeşlik münasebetlerimizin gereği olmasının yanında Azerbaycan’ın davasında sonuna kadar haklı olmasının, uluslararası hukukun Azerbaycan’ın yanında olmasının büyük bir payı vardı." dedi.

Özoral "Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, kardeşlerimizin evlerine dönmüş olması, adaletin yeniden sağlanması açısından çok büyük önem taşımaktadır. İşgalin sona erdiğini görmekten son derece mutluyuz. İşgalden kurtarılan bölgelerin yeniden imarı konusunda elimizden gelen desteği vereceğiz. Türkiye ve Azerbaycan birbirinin ekonomisinde önem arz ediyor. Ticaretimiz pandemiye rağmen ilerlemeye devam etti. Azerbaycan 2020 yılında Türkiye’ye en fazla doğal gaz tedarik eden ülke oldu." açıklamasında bulundu.

Özoral "İlişkilerimiz yatırım alanında da gelişmeye devam etti. Azerbaycan bugün Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımcı konumuna ulaşmıştır. Azerbaycan Türkiye’de yatırımcı olarak büyük konuma ulaşmıştır." dedi.