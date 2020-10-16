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Demi Rose havuz başında verdiği pozlarla nefes kesti!

Demi Rose havuz başında verdiği pozlarla nefes kesti! Dünyaca ünlü model Demi Rose, paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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