Demi Lovato pozitife yönelmiş

Demi Lovato, Paper dergisine kapak oldu. Yeni belgeseli ‘Şeytanla Dans’ (Dancing With The Devil) ile yakında seyirciyle buluşacak 28 yaşındaki şarkıcı, “Hiçbir şeye negatif tarafından bakmamaya başladım. Bence pozitiflik, olumsuz düşüncelerin üzerinde...” dedi. Bu şekilde yeme bozukluğunun önüne geçtiğini belirten Lovato, “Bu durum hepimiz için uygun olmayabilir. Herkesin çözüm yolu başka” uyarısında bulundu.