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Demi Lovato pozitife yönelmiş

27 Mart 2021 Cumartesi - 10:02 | Son Güncelleme : 27 03 2021 - 10:02

Demi Lovato, Paper dergisine kapak oldu.


Demi Lovato, Paper dergisine kapak oldu. Yeni belgeseli ‘Şeytanla Dans’ (Dancing With The Devil) ile yakında seyirciyle buluşacak 28 yaşındaki şarkıcı, “Hiçbir şeye negatif tarafından bakmamaya başladım. Bence pozitiflik, olumsuz düşüncelerin üzerinde...” dedi. Bu şekilde yeme bozukluğunun önüne geçtiğini belirten Lovato, “Bu durum hepimiz için uygun olmayabilir. Herkesin çözüm yolu başka” uyarısında bulundu.

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Demi Lovato Paper kapak
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