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Demet Şener yeni sevgilisi Tolga Arman'la verdiği pozları ilk kez paylaştı!
Demet Şener, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisi Tolga Arman'la Kapadokya'ya tatil yapmaya gitti. Çiçeği burnunda aşıklardan ünlü manken, sevgilisiyle verdiği pozları ilk kez takipçileriyle paylaştı.
Ocak ayında Cenk Küpeli ile anlaşmalı olarak boşanan Demet Şener, iki ay önce iş insanı Tolga Arman ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, Kapodokya'da tatil yaptı.