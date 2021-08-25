Demet Şener yeni bir aşka yelken açtı!

Çocuklarının babası İbrahim Kutluay ile evliliği olaylı bir şekilde sona eren manken Demet Şener, biten evliliğinin ardından iş insanı Cenk Küpeli ile nikah masasına oturmuştu. Ancak bu evliliğini de yürütemeyen Demet Şener, 7 aylık ilişkisi ocak ayında bitmişti.

İşte o yazı... 2019 yılında hayatını birleştirdiği Cenk Küpeli'nin ailesi tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Şener, eşinin çocuk isteğini yerine getiremeyeceğini gerekçe göstererek evliliklerine noktayı koymuştu. Çiftin barışması beklenirken ünlü mankenin cephesinden flaş bir haber geldi. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, Demet Şener'in yepyeni bir aşk a yelken açtığını açıkladı.

Demet Şener'in kalbini çalan kişi; Küpeli ile ayrılığı sonrası, 2018'de olaylı bir şekilde boşandığı ve aralarındaki buzları erittiğini söylediği çocuklarının babası İbrahim Kutluay değil. Lojistik işiyle uğraşan iş insanı Tolga Arman.

KIZLARI ARKADAŞ

Bir arkadaşım, önceki akşam Nobu'da Demet Şener ve çocukları İrem ile Ömer'i gördüğünü, masalarında bir erkek ile kızının oturduğunu ve Demet Şener'in o erkekle çok samimi olduğunu söyleyince Demet Hanım'ı aradım.

"Yeni bir aşk mı var?" diye sorduğum Demet Hanım'dan "Evet" cevabını aldım. Demet Hanım, yaklaşık bir aydır flört ettiklerini ve kızı ile Tolga Bey'in kızının aynı yaşta ve iyi arkadaş olduklarını söyledi. Gayet mutlu olduklarını da belirten Demet Şener'in mutluluğu daim olur inşallah.