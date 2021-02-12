Demet Şener ölümden döndü! Midesine kürdan saplandı…

Geçen ay, "hayattan beklentilerimizin farklı olduğuna karar vererek ve üzülerek ayrıldık" dediği 19 aylık eşi Cenk Küpeli'den boşanan Demet Şener, ölümden döndü. Günaydın köşe yazarı Bülent Cankurt bugünkü yazısında Demet Şener’i yaşadığı olayı kaleme aldı. İşte o yazı…İki gündür hastanede olduğunu öğrendiğim Demet Şener'i aradım.

Karnında büyük bir ağrıyla acile kaldırıldığını söyleyen Demet Hanım, şimdi iyi olduğunu belirtip başına gelenleri anlattı."Evdeki yardımcım, su içtiğim bardağı yıkamak üzere mutfağa götürürken ortada gördüğü bir kürdanı içine atmış.

Ben de sabah çocuklarla aceleyle çıkarken o bardağa su doldurup içtim. Hemen hastaneye koştum.Mideme saplanan kürdanı operasyonla çıkardılar.

Çok şükür ki erken müdahale edildi" diyen Demet Hanım, şimdi iyi olduğunu söyledi. Taburcu olacağını söyleyen Demet Hanım'dan geçen ay boşandığı eşi Cenk Küpeli'nin de ziyaretine geldiğini öğrendim. Görünmez kaza dedikleri bu olsa gerek; büyük geçmiş olsun.