Demet Şener'in tektaş detayı dikkat çekmişti! Evlilik...

Eski manken Demet Şener'in, İbrahim Kutluay ile 13 yıllık evliliği olaylı şekilde bitmişti. 2019'da nikah masasına oturduğu Cenk Küpeli ile 19 ay evli kalan Şener, geçtiğimiz günlerde Kapadokya'da tatil yaptığı yeni sevgilisi Tolga Arman'la ilgili sorulara yanıt verdi.

Şon dönemde Tolga Arman'la birlikteliğiyle magazin gündemine gelen Demet Şener, önceki akşam bir otelde gerçekleşen organizasyonda sunuculuk görevini üstlendi.

"PASTANIN YARISINI YEDİM"

Formda görünmek için sırları olmadığını ve tencere yemekleri ile beslendiğini belirten 44 yaşındaki güzel, fit hali hakkında şöyle konuştu: "Büyük sırlarım yok ama özlem duyduklarımı yiyorum. 'Şunu, bunu yemiyorum' durumu yok. Geçen bir arkadaşımın doğum günü vardı, pastanın yarısını ben yedim."

"BURNUM ESTETİK DEĞİL"

Eski manken, sunduğu sağlık programındaki doktorların, bazı hastaların kendi fotoğraflarıyla gelerek 'Demet Şener burnu istiyoruz' şeklinde istekleri olduğunu anlattı. Şener, "Estetik tamamen zevki bir şeydir. Kaza geçirseniz, hastalık sonucu uzvunuzu kaybetmedikçe estetik kendine bağlı bir şeydir. Ancak sarı, çarpık dişlerle dolaşmanın da manası yok. Günümüzde küçük dokunuşları yapmayan yok gibi" ifadelerini kullandı.

Demet Şener, "Doktorlar 'Sizin resminizle gelenler de var' diyorlar ama benim burnum doğal. O yüzden insan istediği zaman istediği yerini yaptırabilir. Esneğim, köşelerim yok" şeklinde konuştu.

"GÖNÜLDEN BAĞ OLUNCA EVLİLİKTEN FARKI YOK"

Daha önce gerçek aşk yaşadığını söylediği Tolga Arman'la evlenip evlenmeyeceği sorusu üzerine eski manken, "Evlenmeden de mutlu olunabilir. İlişkimiz çok güzel gidiyor" dedi. Şener, "Benim en büyük hayalimdi balonla uçmak, onu gerçekleştirdiğim için mutluyum. Böyle güzel mutluyuz. Bir farkı yok, gönülden bağ olunca onun bir farkı olmuyor" açıklamasında bulundu.

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