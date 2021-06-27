Demet Şener'in bikinili pozu olay oldu

İbrahim Kutluay ile 2018 yılında sona eren evliliğinden İrem ve Ömer isimli iki çocuğu olan ünlü güzel, geçtiğimiz yıl da kendi adını taşıyan giyim markasıyla ticarete adım attı.

İşlerinin bitmesiyle iki çocuğuyla birlikte tatile çıkan Demet Şener, Instagram hesabından tatil pozlarını paylaşmaya devam ediyor. Plajda verdiği poz ile kendine hayran bırakan Demet Şener'e övgüler yağdı. 44 yaşındaki iki çocuk annesi Şener, fit görüntüsüyle genç kızlara taş çıkarttı. DENİZE TEK BAŞINA GİREMİYOR Demet Şener, geçtiğimiz günlerde en büyük korkusunu açıkladı. 43 yaşındaki eski manken, fobisi nedeniyle denize asla tek başına girip açılamadığını söyledi. DENİZE TEK BAŞINA GİREMİYOR Demet Şener, geçtiğimiz günlerde en büyük korkusunu açıkladı. 43 yaşındaki eski manken, fobisi nedeniyle denize asla tek başına girip açılamadığını söyledi.