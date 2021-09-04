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Demet Şener'in ilişkisinin mimarı şok etti! Arka koltuktaki isim...
Yeni sevgilisi Tolga Arman'la geçtiğimiz hafta bir restoran çıkışı görüntülenen Demet Şener, bu hafta başı Bebek trafiğinde objektiflere yansıdı. İkilinin aşkının mimarı ise magazin dünyasına bomba gibi düştü.
Cenk Küpeli’yle Ocak 2021'de boşanan, eski eşi İbrahim Kutluay'ı yıllar sonra affeden Demet Şener, iş insanı Tolga Arman'la aşk yaşamaya başladı.