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Demet Şener ile Cenk Küpeli yeniden barıştı mı?
İş insanı Cenk Küpeli ile eski manken Demet Şener, 1,5 yıllık evliliklerini geçtiğimiz aylarda sonlandırmıştı. Bir hafta içinde iki kez eski eşinin Nişantaşı'nda bulunan ofisine gelen Küpeli'nin, Şener'le yeniden barıştığı konuşuluyor.
Sürpriz bir şekilde boşanan Demet Şener-Cenk Küpeli'nin yeniden barıştığı iddia edildi. Küpeli'nin bir hafa içinde iki kez eski eşi Şener'in Nişantaşı'nda bulunan ofisine gelmesi kafalarda soru işareti bıraktı.