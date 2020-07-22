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Demet Şener ile Cenk Küpeli sahilde el ele

Demet Şener ile Cenk Küpeli sahilde el ele Demet Şener, kızı İrem’le oğlu Ömer’i babaları İbrahim Kutluay’a gönderdi, eşi Cenk Küpeli’yle baş başa tatile çıktı.
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