Demet Şener ile Cem Küpeli'nin önce evlilikleri bitti şimdi de...

Eski eşi Cenk Küpeli ile birlikte tekstil işine giren eski manken Demet Şener, Küpeli’yle ortaklığını da bitirme kararı aldı. Nişantaşı’ndaki mağazasını da kapatan Şener, "tekstil işini tamamen bırakıyorum" dedi.

İki yıl önce kendi adıyla Nişantaşı’nda açtığı mağazasını kapatan Demet Şener’in bu kararı merak uyandırmıştı. Mağazayı eski eşi Cenk Küpeli ile birlikte açan Şener’in, pandemi yüzünden mağazada istediği satış rakamını yakalayamadığı için bu kararı aldığı söylenmişti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Şener, tekstil işinin çok fazla zamanını aldığı söyleyerek, mağazayı bu nedenle kapatmak istediğini söyledi. Eski eşi Cenk Küpeli ile boşandıktan sonra da iş ortaklığına devam ettiğini de belirten ünlü model, artık bu ortaklığı da bitirme kararı almış.