03 Kasım 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.529 -0.24 EURO 11,2340 0.99
USD 9,6840 0.85 ALTIN 553,900 0.33
CANLI BORSA
TÜMÜ

Demet Şener ile Cem Küpeli'nin önce evlilikleri bitti şimdi de...

03 Kasım 2021 Çarşamba - 9:55 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 9:55

Eski eşi Cenk Küpeli ile birlikte tekstil işine giren eski manken Demet Şener, Küpeli’yle ortaklığını da bitirme kararı aldı. Nişantaşı’ndaki mağazasını da kapatan Şener, "tekstil işini tamamen bırakıyorum" dedi.


İki yıl önce kendi adıyla Nişantaşı’nda açtığı mağazasını kapatan Demet Şener’in bu kararı merak uyandırmıştı. Mağazayı eski eşi Cenk Küpeli ile birlikte açan Şener’in, pandemi yüzünden mağazada istediği satış rakamını yakalayamadığı için bu kararı aldığı söylenmişti.
 
Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre; Şener, tekstil işinin çok fazla zamanını aldığı söyleyerek, mağazayı bu nedenle kapatmak istediğini söyledi. Eski eşi Cenk Küpeli ile boşandıktan sonra da iş ortaklığına devam ettiğini de belirten ünlü model, artık bu ortaklığı da bitirme kararı almış.
 
Televizyon programı ve çocuklarıyla yeteri kadar meşgul olduğunu söyleyen Şener, “Tekstil işini bitiriyorum, çünkü kendi işlerim ve çocuklarım tüm zamanımı alıyor. Zaten marka, benim markam ileride ne yapacağıma karar vereceğim ama şimdilik bir planım yok bu konuyla ilgili” diye konuştu.
 

ETİKETLER

demet şener cenk küpeli evlilik ortaklık
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.