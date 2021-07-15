Demet Şener'den Cenk Küpeli yanıtı

Demet Şener, önceki akşam katıldığı bir organizasyonda görüntülendi. Şener'e eski eşi Cenk Küpeli'nin voleybolcu Derya Çayırgan ile görüntülenmesi soruldu.

Eski manken Demet Şener ve iş insanı Cenk Küpeli, 19 aylık evliliklerini geçen ocak ayında tek celsede sonlandırdı. Boşanma sonrası dost kalacaklarını açıklayan Demet Şener ve Cenk Küpeli’nin geçtiğimiz günlerde yeniden barıştığı iddia edilmişti. Barışma haberlerini yalanlayan Cenk Küpeli, geçtiğimiz hafta bir kadın arkadaşıyla Nişantaşı'nda milli voleybolcu Derya Çayırgan ile görüntülenmişti.

Araç içerisinde görüntülenen Cenk Küpeli ve Çayırgan, gazetecileri fark edince aracın camlarını kapatarak oradan uzaklaşmaya çalışmıştı.

"BU KONULARA GİRMİYORUM"

Bir ödül töreninde görüntülenen Demet Şener, eski eşiyle ortak oldukları için bir araya geldiklerini açıklarken, Cenk Küpeli’nin geçtiğimiz günlerde voleybolcu Derya Çayırgan’la görüntülendiği haberlerine ise “Ben bu konulara hiç girmiyorum” yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Demet Şener, 2019 yılında evlendiği Cenk Küpeli'den 13 Ocak'ta boşanmıştı. Ayrılık nedeni, Küpeli'nin bebek istemesi, iki çocuk sahibi Şener'in ise üçüncü kez anneliğe sıcak bakmamasıydı.

"YOĞUN DUYGULARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Eski model, "Aşk öyle kolay kolay bitmez. Evet, Cenk ile birbirimize karşı yoğun duygularımız hâlâ devam ediyor" itirafında bulunmuştu. Demet Şener, "Cenk benden hiç vazgeçmedi. Yeniden ilişki konusunda istekli. Evlilik şart değil. Allah yolumuzu bir çizdiyse, devam ederiz" ifadelerini kullanmıştı.