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Demet Şener: Çocuklarımız için görüşmeye devam edeceğiz

12 Ağustos 2021 Perşembe - 12:33 | Son Güncelleme : 12 08 2021 - 12:33

Beş yıldır konuşmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener, oğulları Ömer’in tatilde düşüp kafasını yarmasıyla barışmıştı. 44 yaşındaki eski manken, barışı doğruladı.


Çeşme’de çocuklarıyla tatil yapan İbrahim Kutluay, oğlunun düşmesiyle Demet Şener’i aramış, eski eşler beş yılın ardından ilk kez konuşmuştu. Barışmanın ardından ailecek yemeğe giden ikili, kırgınlıkları geride bırakmaya karar vermişti.
 
"ÇOCUKLARIM İÇİN BUNU YAPIYORUM"
 
Uçankuş’a konuşan Demet Şener, “Çocuklarımız için bir araya geldik ve görüşmeye devam edeceğiz. Kendi kırgın ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim için zor oldu. Zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum” dedi.
 
2018 yılında boşanan çiftin İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor.

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