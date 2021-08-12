Demet Şener: Çocuklarımız için görüşmeye devam edeceğiz

"ÇOCUKLARIM İÇİN BUNU YAPIYORUM"

Uçankuş’a konuşan Demet Şener, “Çocuklarımız için bir araya geldik ve görüşmeye devam edeceğiz. Kendi kırgın ve kızgınlıklarımı geride bıraktım. Benim için zor oldu. Zor bir süreçti ama çocuklarım için bunu yapıyorum” dedi.

2018 yılında boşanan çiftin İrem ve Ömer adında iki çocuğu bulunuyor.