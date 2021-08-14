Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikte duyurdu! Günlerdir konuşuluyordu...

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç deniz keyfi yaptı. Haklarında çıkan ayrılık haberlerini jet hızıyla yalanlayan Özdemir’e sevgilisi “Demet ayrılık haberi çıkmaya yakınken daha müdahale ediyor” sözleriyle takılıp güldü.

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un deniz keyfi. Konser sonrası yorgunluk atan çift, beach’in ilgi odağı oldu. Hayranların gösterdiği ilgiye karşılık veren çift, sonrasında kendilerini serin sulara bıraktı. Çift, konser öncesi ise Milas Bodrum Havalimanı’nda görüntülendi.

Hürriyet'te yer alan habere göre haklarında çıkan ayrılık haberlerini jet hızıyla yalanlayan Özdemir’e sevgilisi “Demet ayrılık haberi çıkmaya yakınken daha müdahale ediyor” sözleriyle takılıp güldü. Oğuzhan Koç’un esprili sözlerine ünlü oyuncu, “Öğrendim artık ben de ameliyat etmeyi” diye karşılık verdi. İkinci doz aşı olduktan sonra kendini kötü hisseden Demet Özdemir, Bodrum’da konser verecek olan Oğuzhan Koç’u yalnız bırakmak istemediğini söyledi.