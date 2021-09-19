Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç aşkıyla ilgili şaşırtan iddia!

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, 2021 yılına yaşadıkları aşkla damga vurmuştu. Şimdi ise Demet Özdemir ve Oğuz Koç'un ilişkisinin reklam olduğuna dair bir iddia ortaya atıldı.

Demet Özdemir, ‘Erkenci Kuş’ dizi sinde birlikte rol aldığı Can Yaman’la aşk yaşamaya başlamış daha sonra çift anlaşamayarak yollarını ayırmıştı. Demet Özdemir’in ismi daha sonra Oğuzhan Koç ile anıldı. Çıkan iddiaların ardında Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, sosyal medya sayfasından fotoğraf paylaşarak haberleri doğruladı.

Yazın birlikte tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, mutlu anlarını sosyal medya sayfalarından sık sık paylaştılar. Şimdi ise Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. İtalyan, basınına göre Demet Özdemir ve Oğuz Koç aşkı sadece reklam dan ibaret.

DEMET ÖZDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ AŞKI REKLAM MI?

Torresette adlı internet sitesinde yer alan haberde Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç hakkında kafa karıştıran bir iddia ortaya atıldı. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un kariyerindeki durgunluğa son vermek için şarkıcıya yardım ettiği ve sahte bir ilişkiyi kabul ettiği iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Öte yandan Oğuzhan Koç’un, sosyal medya sayfasını güçlendirmek için para ile takipçi satın aldığı da iddia edildi.

OĞUZHAN KOÇ, ACUN ILICALI İLE OLAN YAKINLIĞIYLA BİLİNİYOR