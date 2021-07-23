Gazetevatan.com » Magazin » Demet Özdemir sorusuna Oğuzhan Koç'tan fotoğraflı cevap!
Demet Özdemir sorusuna Oğuzhan Koç'tan fotoğraflı cevap!
Bir süredir oyuncu Demet Özdemir ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Oğuzhan Koç, önceki gün sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Ünlü şarkıcı, sevgilisiyle ilgili soruyu el ele verdikleri pozla yanıtladı.
Şarkıcı Oğuzhan Koç, konser için Çeşme'ye giderken, takipçileriyle soru cevap yaptı. Koç; müzik kariyeri, oyunculuk ve daha birçok sayıdaki soruya yanıt verdi.