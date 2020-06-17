Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşında ve nereli? Demet Özdemir Survivor'da!

Survivor 2020 bu akşamki bölümüne 'Anlat Bakalım' oyunu damga vuracak. Survivor yarışmacılarına Anlat Bakalım'da ünlü isimler eşlik ediyor. Survivor Cemal Can'a Anlat Bakalım'da ünlü oyuncu Demet Özdemir eşlik edecek. Peki, Demet Özdemir kimdir? Demet Özdemir kaç yaşında ve nereli? Demet Özdemir'in biyografisi...
DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?
Demet Özdemir 26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli'nde dünyaya geldi. Lise eğitimini tamamladıktan sonra dans eğitimi alan Demet Özdemir ünlü şarkıcı Bengü'nün dans ekibinde yer aldı. Demet Özdemir Efes Kızları kadrosunda Dans etti. Mustafa Sandal'ın "Ateş Et ve Unut" adlı klibinde de dansçı olarak yer aldı. Demet Özdemir'in ilk dizi deneyimi ise 2013 yılında "Sana Bir Sır Vereceğim" adlı dizidir. Dizide "Aylin" karakterini canlandırdıran Demet Özdemir daha sonra "Kurt Seyit ve Şura" adlı dizide "Alya" karakterini canlandırdı.
"Tut Sözünü" adlı Sinema filminde de yar alan Demet Özdemir, başrolleri Yusuf Çim ile birlikte paylaştığı Çilek Kokusu adlı dizide "Aslı" karakterine hayat verdi. Demet Özdemir son olarak 2018 yılında "Erkenci Kuş" adlı dizide rol aldı. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakterine hayat vermektedir.