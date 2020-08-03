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Demet Özdemir kahkahalara boğuldu!

Tatillere doymayan Demet Özdemir, Çeşme'de objektiflere yansıdı. Arkadaşlarının anlattıklarıyla kahkahalara boğulan oyuncunun keyfi yerindeydi.

Demet Özdemir kahkahalara boğuldu! Oyuncu Demet Özdemir, Çeşme'de denize girerken görüntülendi.
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