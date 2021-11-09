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Demet Özdemir'in kombininin fiyatı dudak uçuklattı!

Demet Özdemir'in kombininin fiyatı dudak uçuklattı! Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Demet Özdemir, sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
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