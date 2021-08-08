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Demet Özdemir'in kıyafetinin fiyatı dudak uçuklattı
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile uzun zamandır birlikte olan Demet Özdemir pahalı kıyafetleri ile yine gündemde. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in binlerce lira ödediği sarı elbisesi sosyal medyada gündem oldu.
Demet Özdemir, Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor. Oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettiren Demet Özdemir, kıyafetlerinin fiyatlarıyla konuşuluyor.