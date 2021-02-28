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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç ilk kez görüntülendi!
Oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç ilk kez görüntülendi. Objektifleri karşısında gören ünlü çift şaşkınlıklarını gizleyeyemedi. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç gazetecilere "Mutluyuz, bizi utandırmayın" dedi.
29'uncu yaş gününü kutlayan Demet Özdemir, önceki akşam sevgilisi Oğuzhan Koç'la birlikte Tarabya sahilinde ilk kez görüntülendi. İkili, görüntülendiklerini fark edince şaşırdı.