Demet Özdemir: Gizli gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz

Fethiye'de tatilde olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, magazin muhabirleri tarafından gizli gizli çekildi. Demet Özdemir fotoğraflarının çekilmesine sosyal medya hesabından sitem etti.

2021 yılının bomba aşklarından Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran çiftiyle Ege'de tatiline devam ediyor. Önce tekne kiralayıp koyları gezen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Yunanistan 'a da uğradı. Sonrasında da, diğer arkadaşları Ümit Erdim'in uçağıyla küçük bir tur atıp koyları havadan izlediler. Maceradan maceraya atılan çift, evlerine çekildi. Bu kez de magazin maceraları başladı.

Çiftin önce teknede, sonra da evlerinde gizlice fotoğrafları çekildi. Çok samimi görüntüler verdikleri bu fotoğraflar, sabahtan beri sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Bazıları çiftin samimi hallerini sorgularken, bazıları da gizli çekim yapılmasını doğru bulmadı. Sonunda, Demet Özdemir de sosyal medya hesabından sitem etti.

"Gizli gizli çekeceğinize..."