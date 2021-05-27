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Demet Özdemir: Gizli gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz

27 Mayıs 2021 Perşembe - 14:13 | Son Güncelleme : 27 05 2021 - 14:13

Fethiye'de tatilde olan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti, magazin muhabirleri tarafından gizli gizli çekildi. Demet Özdemir fotoğraflarının çekilmesine sosyal medya hesabından sitem etti.


2021 yılının bomba aşklarından Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, yakın arkadaşları Aslı Bekiroğlu ve Çağrı Telkıvıran çiftiyle Ege'de tatiline devam ediyor. Önce tekne kiralayıp koyları gezen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, Yunanistan'a da uğradı. Sonrasında da, diğer arkadaşları Ümit Erdim'in uçağıyla küçük bir tur atıp koyları havadan izlediler. Maceradan maceraya atılan çift, evlerine çekildi. Bu kez de magazin maceraları başladı.
 
 
Çiftin önce teknede, sonra da evlerinde gizlice fotoğrafları çekildi. Çok samimi görüntüler verdikleri bu fotoğraflar, sabahtan beri sosyal medyada büyük tartışmalara yol açtı. Bazıları çiftin samimi hallerini sorgularken, bazıları da gizli çekim yapılmasını doğru bulmadı. Sonunda, Demet Özdemir de sosyal medya hesabından sitem etti.
 
"Gizli gizli çekeceğinize..."
 
Demet Özdemir story
 
Demet Özdemir, evinden paylaştığı bir fotoğraf koyarak magazin muhabirlerine tatlı sert bir dille dert yandı. "Otelde kaldığımıza ne güzel inandırdınız. Karşı dağdan evimizi garip garip açılardan gizli gizli çekeceğinize çaya gelseydiniz keşke." diyen Demet Özdemir, yorumlara hayli üzülmüş gibi görünüyor.
 

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