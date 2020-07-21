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Demet Özdemir denize girmedi

Demet Özdemir denize girmedi Oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz gün yaptığı mavi turdan sonra Bodrum'a geçti.
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