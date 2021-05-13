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Demet Özdemir'den veda paylaşımı: Müthiş bir yolculuktu

TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi dün akşam yayınlanan 43. bölümüyle final yaptı. Dizinin başrol oyuncularından Demet Özdemir duygusal bir paylaşımda bulundu.

Demet Özdemir'den veda paylaşımı: Müthiş bir yolculuktu Başrollerinde Demet Özdemir, Engin Öztürk, Senan Kara, Zuhal Gencer Erkaya, Naz Göktan, Hülya Duyar ve Hakan Salınmış'ın rol aldığı Doğduğun Ev Kaderindir, dün akşam final bölümüyle ekran macerasını noktaladı.
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