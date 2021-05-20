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Demet Özdemir'den süper mini elbisesiyle ayna pozu!

20 Mayıs 2021 Perşembe - 12:53 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 12:53

Oğuzhan Koç ile ilişkisiyle magazin gündeminden düşmeyen Demet Özdemir ayna karşısında poz paylaştı. Özdemir,takipçilerini mest etti.


Son dönemde magazin gündemine damga vuran Demet Özdemir, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı yeni fotoğrafıyla takipçilerini heyecanlandırdı.

"HEM ŞIK HEM FERAH"

Mavi mini bir elbiseyle ayna karşısında poz veren Özdemir, "Şu bir elbise bir ayakkabı ile hemencik hazır olduğun yaz modası rahatlığına bayılıyorum. Hem şık, hem ferah!" notunu düştü.

 
Paylaştığı fotoğraf ile düzgün fiziğini gözler önüne seren Özdemir, övgüleri topladı.
 

Paylaştığı fotoğraf ile düzgün fiziğini gözler önüne seren Özdemir, övgüleri topladı.

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