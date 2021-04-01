Demet Özdemir'den rol arkadaşına veda! 'Ne güzel adamsın'

Senaryo gereği Doğduğun Ev Kaderindir dizisine veda eden İbrahim Çelikkol hayranlarını hüzne boğdu. Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'a partneri Demet Özdemir de duygusal bir paylaşım ile veda etti.

Sosyal medya İbrahim Çelikkol'un vedasını konuşuyor. Yer aldığı diziye senaryo gereği ölerek veda eden İbrahim Çelikkol hayranlarını hüzne boğdu.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Mehdi'si İbrahim Çelikkol'a partneri Demet Özdemir de duygusal bir paylaşım ile veda etti.

Doğduğun Ev Kaderindir'in Zeynep'i Demet özdemir sosyal meyda hesabından İbrahim Çelikkol ile karesini paylaşarak ""Bana hep destek oldun. Her zaman seninle oynadığım için mutlulukla bakacağım geçmişimize...Ne güzel bir adamsın İbrahim Çelikkol! İyi ki yollarımız bu hikayede kesişti, iyi ki tanıdım seni... Bana sevgin, bana hoşgörün için her zaman minnettar olacağım sana. Yeni yolun keyifli mutlu olsun bizim hikayemiz burada bitti belki ama hayatımda hep ol ... Güle güle Mehdi Usta" notunu düştü.