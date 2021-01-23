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Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç açıklaması: Uzun süreli bir ilişki değil

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Demet Özdemir, önceki akşam Anadolu Yakısı'nda gerçekleştirilen dizi seti çıkışı görüntülendi. Ünlü oyuncu, yeni ilişkisi hakkında ortaya atılan 'ihanet' iddiasına ilk kez yanıt verdi.

Demet Özdemir'den Oğuzhan Koç açıklaması: Uzun süreli bir ilişki değil Son dönemin yıldızı parlayan oyuncularından Demet Özdemir, başrolünde yer aldığı 'Doğduğun Ev Kaderindir' seti çıkışında yorgun olmasına rağmen gazetecileri kırmayarak soruları yanıtladı.
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