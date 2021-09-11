Demet Özdemir'den nefes kesen pozlar!

Şarkıcı Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir, bir derginin Eylül kapağı için objektif karşısına geçmişti. Özdemir'in gerçekleştirdiği çekimin kamera arkası görüntüleri nefes kesti.

“Aşk Taktikleri” filminin Kapadokya’daki çekimlerini tamamlayan güzel oyuncu Demet Özdemir, bir derginin Eylül kapağı için kamera karşısına geçti. Özdemir, yayınlanan kamera arkası görüntülerinde kendine hayran bıraktı.

Güzel oyuncu beyaz mayosu ile bir mısır tarlasında çarpıcı pozlar verdi. Fit fiziğiyle dikkat çeken Özdemir, çekim için bir ara üzerindeki elbiseyle denize de girdi.

Öte yandan başarılı oyuncunun ablası Derya Özdemir, aynı tarihte yalçın kale ile nikah masasına oturdu. Demet Özdemir, aylar öncesinden söz verdiği Alaçatı’daki kapak çekimi nedeniyle ablasının nikahına katılamadı. Özdemir, daha sonra ablası ve eniştesiyle yemekte buluştu ve çiftin heyecanına ortak oldu.