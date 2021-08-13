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Demet Özdemir'den gönderme: Öğrendim artık ben de...

Demet Özdemir'den gönderme: Öğrendim artık ben de... Bir süredir yaşadıkları aşkla magazin gündeminden düşmeyen oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç, 'ayrılık kararı aldıkları' iddiasına dikkat çeken bir karşılık verdiler.

Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çifti, Bodrum havaalanında görüntülendi. Ünlü şarkıcının Yalıkavak'taki bir mekanda vereceği konser için Bodrum'a gelen ikili, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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