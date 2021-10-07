Demet Özdemir'den esprili paylaşım: Bence Oğuzhan'ı seçin

Oğuzhan Koç, Hadise 'nin yerine 'O Ses Türkiye' kadrosuna katıldı. 36 yaşındaki şarkıcı, sevilen yarışma nın yeni sezonunda Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş ve Murat Boz 'la birlikte jüri koltuğunda oturuyor.

"OĞUZHAN'I GÖRMEK GURUR VERİCİ"

2021 yılının ilk günlerinde Oğuzhan Koç ile birlikteliği ortaya çıkan Demet Özdemir, "Türkiye'de başka bir ses yarışması yok ve bence yıllardır çok güzel bir yere sahip oldu. O yüzden önemi çok büyük televizyon için. Tabi orada Oğuzhan'ı görmek bence çok gurur verici. Hem söz hem beste yapıyor olması yarışmacılar için büyük avantaj. Bence Oğuzhan'ı seçin" dedi.

Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'O Ses Türkiye' yarışması hakkında, "Oğuzhan Koç ailemizden biri, onu 'O Ses Türkiye'ye yakıştırıyorum" ifadelerini kullanmıştı.