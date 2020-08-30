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Demet Özdemir'den dans şov!

30 Ağustos 2020 Pazar - 14:00 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 14:00

Oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya sayfasından paylaştığı dans videosuyla dikkat çekti.


Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerin başında gelen Demet Özdemir, son olarak dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Özdemir’in yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
 
Güzel oyuncu, paylaşımına, “Biz biraz eğlendik. Zaman varken biraz dans etmek hiç fena fikir değil” notunu düştü.
 
 
RICKY MARTIN TAKİP ETTİ
 
Instagram'da yaklaşık 11 milyon takipçisi olan Demet Özdemir'i geçtiğimiz hafta, Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin takibe almıştı. Martin'in bu hamlesini karşılıksız bırakmayan Özdemir, ünlü şarkıcıyı geri takip etmişti.

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