Demet Özdemir'den dans şov!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerin başında gelen Demet Özdemir, son olarak dans ettiği anları takipçilerinin beğenisine sundu. Özdemir’in yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

Güzel oyuncu, paylaşımına, “Biz biraz eğlendik. Zaman varken biraz dans etmek hiç fena fikir değil” notunu düştü.